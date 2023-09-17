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Синоптики предупредили о похолодании в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жителей Свердловской области сентябрь в этом году балует теплом. Но уже с завтрашнего дня ожидается похолодание. Об этом сообщает главный синоптик региона Галина Шепоренко.
По данным синоптика, сегодня самый теплый день сентября – температура воздуха в Екатеринбурге поднялась до 22°С, а в течение ближайших часов может достичь 25°С. Это будет рекордом конкретных суток за весь период наблюдений.
Завтра по территории Урала пройдет холодный атмосферный фронт. По данным синоптика, он не принесет много осадков, но температура воздуха понизится на 5 градусов, хотя все равно будет превышать норму. В период 26-28 сентября днем ожидается 13…18°С, ночью 3…8°С.
В последние дни сентября и в начале октября погода будет неустойчивая. Чаще будет идти дождь, а температура понизится еще на 3-4 градуса.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
По данным синоптика, сегодня самый теплый день сентября – температура воздуха в Екатеринбурге поднялась до 22°С, а в течение ближайших часов может достичь 25°С. Это будет рекордом конкретных суток за весь период наблюдений.
«Месяц в целом не станет чемпионом по теплу, но претендовать на второе место вполне может. В самом теплом сентябре 1957 года температура днем достигала в отдельные периоды 28-29°С»,
– отметила Галина Шепоренко.
Завтра по территории Урала пройдет холодный атмосферный фронт. По данным синоптика, он не принесет много осадков, но температура воздуха понизится на 5 градусов, хотя все равно будет превышать норму. В период 26-28 сентября днем ожидается 13…18°С, ночью 3…8°С.
В последние дни сентября и в начале октября погода будет неустойчивая. Чаще будет идти дождь, а температура понизится еще на 3-4 градуса.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на ближайшие три дня.
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