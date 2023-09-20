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В Свердловской области ожидаются небольшие дожди
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
На следующей недели в Свердловской области ожидаются небольшие дожди, а также ветер с порывами до 15 метров в секунду. В Екатеринбурге без существенных осадков.
В понедельник, 25 сентября, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью +7…+12°C, днем +19…+24°C. Ветер западный 4-9 м/сек, днем местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +10…+12°C, днем +22…+24°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 26 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +8…+13°C, на севере до +5°C. Днем +13…+18°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +11…+13°C, днем +16…+18°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.
В среду, 27 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +3…+8°C, днем +12…17°C. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +6…+8°C, днем +15…+17°C. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 25 сентября, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью +7…+12°C, днем +19…+24°C. Ветер западный 4-9 м/сек, днем местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +10…+12°C, днем +22…+24°C. Ветер западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 26 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +8…+13°C, на севере до +5°C. Днем +13…+18°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью +11…+13°C, днем +16…+18°C. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.
В среду, 27 сентября, в Свердловской области переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ночью +3…+8°C, днем +12…17°C. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +6…+8°C, днем +15…+17°C. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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