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В Серове оштрафовали детсад, где девочка отравилась растворителем
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Серове детский сад, в котором трехлетняя воспитанница отравилась растворителем, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Воспитательница получила выговор. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Напомним, что 12 июля трехлетняя девочка в раздевалке своей группы в детском саду №33 открыла шкафчик, предназначенный для утерянных вещей. Там находился бутылек с растворителем. Девочка взяла бутылек и отпила из него.
Ребенка доставили на скорой помощи в больницу с отравлением и термическим ожогом ротовой полости.
Растворитель в шкафчик положила воспитательница еще в мае. Тогда она красила игровое оборудование в детском саду, где гуляют дети ее группы.
Прокуратура провела проверку и внесла представление об устранении выявленных нарушений. В результате воспитательница получила выговор, а в детском саду приняли допмеры по обеспечению безопасности воспитанников.
Кроме того, детский сад оштрафовали на 50 тысяч рублей. Штраф уже оплачен.
Напомним, что 12 июля трехлетняя девочка в раздевалке своей группы в детском саду №33 открыла шкафчик, предназначенный для утерянных вещей. Там находился бутылек с растворителем. Девочка взяла бутылек и отпила из него.
Ребенка доставили на скорой помощи в больницу с отравлением и термическим ожогом ротовой полости.
Растворитель в шкафчик положила воспитательница еще в мае. Тогда она красила игровое оборудование в детском саду, где гуляют дети ее группы.
Прокуратура провела проверку и внесла представление об устранении выявленных нарушений. В результате воспитательница получила выговор, а в детском саду приняли допмеры по обеспечению безопасности воспитанников.
Кроме того, детский сад оштрафовали на 50 тысяч рублей. Штраф уже оплачен.
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