Воспитанница детского сада в Серове отравилась растворителем

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Серове в детском саду трехлетняя девочка отравилась растворителем. Следственный комитет и прокуратура проводят проверку.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, 12 июля сотрудники станции скорой помощи сообщили на пульт оперативных служб о поступлении в больницу трехлетней девочки. Диагноз – отравление растворителем, термический ожог ротовой полости.По предварительной информации, утром 12 июля девочка находилась в раздевалке детского сада. Она открыла шкафчик, где лежали утерянные вещи, взяла бутылек растворителя и отпила из него.Еще в мае воспитательница положила растворитель в шкафчик. Тогда она красила игровое оборудование на территории детского сада. Данная информация проверяется.Сейчас прокуратура и Следственный комитет проводят проверку. Следователь СК выяснит, есть ли в данной ситуации признаки преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).