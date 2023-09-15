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В Свердловской области ожидаются заморозки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области на этой неделе ожидаются заморозки. Информация об этом появилась на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
По данным синоптиков, ночью и утром 20-21 сентября в регионе возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на первую половину недели.
По данным синоптиков, ночью и утром 20-21 сентября в регионе возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°С.
Ранее мы публиковали подробный прогноз погоды на первую половину недели.
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