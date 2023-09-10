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В Свердловской области ожидается похолодание
Фото: Вечерние ведомости
На следующей неделе в Свердловской области ожидается небольшое похолодание. Ночью температура воздуха может опуститься до 0°C. Также синоптики предупреждают о тумане в отдельных районах в понедельник.
В понедельник, 18 сентября, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью +6…+11°C, в горах и низинах до 0°C. Днем +17…+22°C. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +9…+11°C, днем +20…+22°C. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 19 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +6…+11°C, в горах и низинах до 0°C. Днем +13…+18°C. Ветер северо-западный 6-11 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без осадков. Ночью +9…+11°C, днем +16…+18°C. Ветер северо-западный 6-11 м/сек.
В среду, 20 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+5°C, днем +12…+17°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +3…+5°C, днем +15…+17°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 18 сентября, в Свердловской области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью +6…+11°C, в горах и низинах до 0°C. Днем +17…+22°C. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +9…+11°C, днем +20…+22°C. Ветер западный, юго-западный 4-9 м/сек.
Во вторник, 19 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью +6…+11°C, в горах и низинах до 0°C. Днем +13…+18°C. Ветер северо-западный 6-11 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, без осадков. Ночью +9…+11°C, днем +16…+18°C. Ветер северо-западный 6-11 м/сек.
В среду, 20 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 0…+5°C, днем +12…+17°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +3…+5°C, днем +15…+17°C. Ветер юго-западный 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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