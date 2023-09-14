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Второй за два года белый медведь умер в зоопарке Екатеринбурга
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
В Екатеринбургском зоопарке скончалась медведица Айна. Ей было 25 лет. Это второй за два года белый медведь, который умер в зоопарке уральской столицы.
О ее смерти сообщила пресс-служба городской администрации. Известно, что у перед смертью медведицы резко ухудшилось здоровье. Причину гибели Айны должны будут установить после патологоанатомической экспертизы.
Айна жила в Екатеринбургском зоопарке с конца 1990-х годов, в паре с другим белым медведем, Умкой, который умер в 2021 году. По словам сотрудников зоопарка, судьба у них была не простой.
Сейчас в зоопарке Екатеринбурга остался один представитель данного вида – медведица Хатанга, которой 2,5 года.
О ее смерти сообщила пресс-служба городской администрации. Известно, что у перед смертью медведицы резко ухудшилось здоровье. Причину гибели Айны должны будут установить после патологоанатомической экспертизы.
Айна жила в Екатеринбургском зоопарке с конца 1990-х годов, в паре с другим белым медведем, Умкой, который умер в 2021 году. По словам сотрудников зоопарка, судьба у них была не простой.
Сейчас в зоопарке Екатеринбурга остался один представитель данного вида – медведица Хатанга, которой 2,5 года.
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