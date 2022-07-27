Ночью в Екатеринбург прилетела белая медведица Хатанга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Минувшей ночью в уральскую привезли на ПМЖ белую медведицу Хатангу. Событие это долгожданное — когда весной прошлого года в Екатеринбургском зоопарке умер любимец публики Умка, многие гадали, кого заселят ему на замену. Потом стало известно, что в Красноярском крае есть белая медведица, которую после потери родителей выкармливал вахтовик из Нижнего Тагила.Хатангу долго готовили к переезду, но не торопились с этим. Решено было сначала построить новый, более просторный вольер для белых медведей. Для его строительства от глаз посетителей зоопарка спрятали и оставшуюся вдовой Айну. Её временно перевели в закрытое помещение. Но и теперь, когда Хатанга оказалась, наконец, в Екатеринбурге, их встреча состоится ещё не сразу. Хатанге дадут 2 недели на прохождение карантина и акклиматизацию. Ну, а горожане смогут увидеть её 19-го августа, накануне Дня города.С переездом же Айны в новое пространство из модуля временного содержания затягивать не станут. Вольер уже построен. Возможно, в зоопарке традиционным санитарным днём (сегодня, 2-го августа зоопарк для посетителей был закрыт) как раз воспользовались, чтобы уже завтра устроить сюрприз и показать, где теперь будут обитать екатеринбургские белые медведи.