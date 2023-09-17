Пропавшего десятилетнего мальчика в Екатеринбурге нашли

– сообщил порталу «Е1» начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых.

«История с таинственным исчезновением очередного ребенка завершена. На этот раз, к счастью, благополучно. В 11.40 он был найден живым и здоровым сотрудниками полиции»,