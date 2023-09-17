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Пропавшего десятилетнего мальчика в Екатеринбурге нашли
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге десятилетнего мальчика, который вчера не вернулся с прогулки домой, нашли. Его обнаружили сотрудники полиции.
Сейчас мальчик находится в территориальном ОВД. Правоохранители хотят выяснить, почему ребенок не стал возвращаться домой.
Напомним, что в поисках мальчика участвовали волонтеры поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «Прорыв».
«История с таинственным исчезновением очередного ребенка завершена. На этот раз, к счастью, благополучно. В 11.40 он был найден живым и здоровым сотрудниками полиции»,
– сообщил порталу «Е1» начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых.
Сейчас мальчик находится в территориальном ОВД. Правоохранители хотят выяснить, почему ребенок не стал возвращаться домой.
Напомним, что в поисках мальчика участвовали волонтеры поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «Прорыв».
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