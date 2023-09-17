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Пропавшего десятилетнего мальчика в Екатеринбурге нашли

14.20 Воскресенье, 17 сентября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге десятилетнего мальчика, который вчера не вернулся с прогулки домой, нашли. Его обнаружили сотрудники полиции.

«История с таинственным исчезновением очередного ребенка завершена. На этот раз, к счастью, благополучно. В 11.40 он был найден живым и здоровым сотрудниками полиции»,

– сообщил порталу «Е1» начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых.


Сейчас мальчик находится в территориальном ОВД. Правоохранители хотят выяснить, почему ребенок не стал возвращаться домой.

Напомним, что в поисках мальчика участвовали волонтеры поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «Прорыв».

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:20 Пропавшего десятилетнего мальчика в Екатеринбурге нашли
13:20 В столице Урала ищут подозреваемого в краже трех авторегистраторов
12:13 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до десяти гектаров
11:34 На свердловской трассе насмерть разбился водитель квадроцикла
10:22 В Екатеринбурге за день произошли два ДТП с участием детей
00:08 В Екатеринбурге на Эльмаше десятилетний мальчик не вернулся с прогулки
17:40 В Североуральском округе ищут 74-летнего пенсионера
17:10 В уральской столице появились скамейки и урны из переработанного пластика
15:47 В Екатеринбурге утром произошли две массовые драки
14:59 Порядка 20 тысяч человек приняли участие в «Кроссе наций» в Екатеринбурге
13:54 Бастрыкин потребовал доклад по факту непредставления лечения ребенку со СМА из Екатеринбурга
13:17 Минпрoсвещения вмешалось в ситуацию в екатеринбургской школе, откуда уволились учителя
12:30 В свердловских лесах вновь вспыхнули пожары
11:40 В Артемовском вспыхнул крупный пожар площадью почти 200 квадратов
10:46 В Свердловской области разыскивают насмерть сбившего пенсионерку водителя
10:03 В столкновении автобуса со самосвалом в Березовском пострадали три человека
21:53 Жительница Миасса отправилась пешком в Нижний Тагил
20:14 Затопление мешает жильцам дома в Нижней Салде воспользоваться подвалом
19:36 Ирбит на два дня вернётся в столетнее прошлое
19:04 Пьяный водитель сломал дорожное ограждение на границе Эльмаша и Уралмаша
18:36 Екатеринбург Букашкина покажут участникам субботней прогулки
18:14 Синоптики предупредили свердловчан о заморозках
17:26 На маршруте «Ласточек» серовского направления ввели дополнительную остановку
16:55 Власти Екатеринбурга отказались от застройки у пляжа Верх-Исетского пруда
16:29 Предупреждение о смоге продлено в Свердловской области
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