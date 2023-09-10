В Екатеринбурге на Эльмаше десятилетний мальчик не вернулся с прогулки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Эльмаше ищут десятилетнего Максима Соловьева. Вчера, 16 сентября, мальчик ушел на прогулку и не вернулся домой. Сейчас его ищут родители, полиция и волонтеры поисковых отрядов «ЛизаАлерт» и «Прорыв».Мальчик ростом 148 сантиметров, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и серо-голубыми глазами. Был одет в черную кофту с капюшоном, черные джинсы и черные кроссовки.Розыском пропавшего занимается отдел полиции №14. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8(343)356-42-14 или «112».Также можно связаться с волонтерами «ЛизаАлерт» по номеру 8(800)700-54-52 или с добровольцами из «Прорыва» по телефону 8(900)044-02-20.