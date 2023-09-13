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Особый противопожарный режим отменят в Свердловской области 15 сентября
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области особый противопожарный режим отменят с 15 сентября. Об этом сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола».
Напомним, что противопожарный режим действует в Свердловской области уже пять месяцев – с 15 сентября.
В Екатеринбурге особый противопожарный режим отменили 11 августа.
«Можно жарить шашлыки»,
– пишет телеграм-канал.
Напомним, что противопожарный режим действует в Свердловской области уже пять месяцев – с 15 сентября.
В Екатеринбурге особый противопожарный режим отменили 11 августа.
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