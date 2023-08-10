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Особый противопожарный режим отменили в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал мэр Алексей Орлов.
Особый противопожарный режим в городе отменили 11 августа в связи со стабилизацией пожарной обстановки.
Напомним, что в Екатеринбурге особый противопожарный режим действовал с 8 апреля.
Особый противопожарный режим в городе отменили 11 августа в связи со стабилизацией пожарной обстановки.
Напомним, что в Екатеринбурге особый противопожарный режим действовал с 8 апреля.
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