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В Свердловской области начал действовать противопожарный режим
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости (архивное фото)
С сегодняшнего дня на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. В этот период начинают действовать запреты на разведение костров и сжигание мусора.
Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа:
– для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей;
– для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;
– для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.
В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность, отмечают в МЧС.
Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа:
– для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей;
– для должностных лиц – от 30 до 60 тысяч рублей;
– для юридических лиц – от 400 до 800 тысяч рублей.
В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность, отмечают в МЧС.
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