В Свердловской области начал действовать противопожарный режим

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С сегодняшнего дня на территории Свердловской области действует особый противопожарный режим. В этот период начинают действовать запреты на разведение костров и сжигание мусора.Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа:В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность, отмечают в МЧС.