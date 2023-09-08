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Отопительный сезон стартовал в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня, 11 сентября, в Екатеринбурге стартовал отопительный сезон. При этом уже завтра в городе потеплеет до 19°С, а в среду и до 20°С.
В компании «Т Плюс» рассказали, что в первую очередь тепло дадут в детские сады, школы, медицинские учреждения и другие социальные объекты. Затем тепло поступит и в многоквартирные дома.
Первый этап запуска отопления пройдет с 11 по 20 сентября. В это время к теплу подключат Заречный, Академический, Юго-Запад, центр, Сортировку, Вокзальный, Завокзальный, Пионерский, Совхозный, УНЦ, Южный, Уралмаш и Вторчермет.
Остальные микрорайоны, в том числе Широкую Речку, Синие Камни, Парковый, Автовокзал, Эльмаш и Ботанический, подключат к теплу с 21 по 29 сентября.
Потребителей от локальных котельных будут подключать с 11 по 20 сентября.
В компании «Т Плюс» рассказали, что в первую очередь тепло дадут в детские сады, школы, медицинские учреждения и другие социальные объекты. Затем тепло поступит и в многоквартирные дома.
Первый этап запуска отопления пройдет с 11 по 20 сентября. В это время к теплу подключат Заречный, Академический, Юго-Запад, центр, Сортировку, Вокзальный, Завокзальный, Пионерский, Совхозный, УНЦ, Южный, Уралмаш и Вторчермет.
Остальные микрорайоны, в том числе Широкую Речку, Синие Камни, Парковый, Автовокзал, Эльмаш и Ботанический, подключат к теплу с 21 по 29 сентября.
Потребителей от локальных котельных будут подключать с 11 по 20 сентября.
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Отопительный сезон начнется в Екатеринбурге с 11 сентября
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