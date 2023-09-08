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В Свердловской области ожидается небольшое потепление
Фото: Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, в Свердловской области в ближайшие будни ожидается небольшое потепление. В понедельник воздух может прогреться до +19°C, во вторник – до +20°C, а в среду – до +22°C.
В понедельник, 11 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем местами небольшой дождь. Ночью +5…+10°C, днем +14…+19°C. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью +8…+10°C, днем +14…+16°C. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/сек.
Во вторник, 12 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +5…+10°C, днем +15…+20°C. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +8…10°C, днем +17…+19°C. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/сек.
В среду, 13 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9°C, днем +17…+22°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +7…+9°C, днем +18…+20°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В понедельник, 11 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем местами небольшой дождь. Ночью +5…+10°C, днем +14…+19°C. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью +8…+10°C, днем +14…+16°C. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/сек.
Во вторник, 12 сентября, в Свердловской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +5…+10°C, днем +15…+20°C. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью +8…10°C, днем +17…+19°C. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/сек.
В среду, 13 сентября, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +4…+9°C, днем +17…+22°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +7…+9°C, днем +18…+20°C. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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