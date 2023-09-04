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Огромные пробки образовались на Пермском тракте на подъезде к Екатеринбургу

09.53 Четверг, 7 сентября 2023
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Сегодня ночью на трассе Пермь – Екатеринбург образовались многокилометровые пробки. Речь идет об участке между Дружинино и столице Урала.

С начала весны из-за работ по расширению проезжей части и реконструкции мостов на нескольких участках Пермского тракта периодически организуют реверсивное движение. Уралуправтодор рекомендовал объезжать эти участки.

Читатель «Вечерних ведомостей» рассказал, что ночью длина одного такого участка, где организовано реверсивное движение, составила больше километра. В ожидании смены направления выстраивались пробки длиной до 10 километров, а возможно, и больше. В месте, где образуется пробка, нет мобильной связи, поэтому водители не знают, какая дорожная ситуация далее по трассе.

«Перед пробкой навигатор показывал, что участок придется проехать на 10 минут дольше, чем обычно, но по факту в ожидании зелёного сигнала на реверсе простоял в пробке больше часа!»

– возмутился читатель «Вечерних ведомостей».


Напомним, на участке Ачит – Екатеринбург трассы Р-242 сейчас идет масштабная реконструкция с расширением дороги до четырех полос. После завершения строительства этот участок должен стать частью новой трассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. Участок Ачит – Екатеринбург останется бесплатным после вхождения в состав магистрали М-12.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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09:53 Огромные пробки образовались на Пермском тракте на подъезде к Екатеринбургу
09:22 В Свердловской области потеплеет до 22°С
21:10 Вздремнувший на печах для кремации екатеринбуржец пострадал в Питере
20:22 Семь медалей завоевали на Чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту свердловчане
19:47 Экскаватор задавил две легковые машины на одной из улиц Верхней Пышмы
18:58 Свердловское минприроды не дало «добро» мусорному полигону под Берёзовским
18:20 Тракторист погиб на загородной дороге неподалёку от Серова
17:50 Международный кинофестиваль «Одна шестая» пройдет в Екатеринбурге
17:23 При взрыве газового баллона в многоэтажке в Екатеринбурге пострадал человек
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