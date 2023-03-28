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Дорожники предупреждают об ограничениях из-за реконструкции мостов на трассе Пермь – Екатеринбург
Общество
Фото: «Уралуправтодор»
Дорожники предупреждают водителей об ограничениях для движения транспорта из-за реконструкции мостов на трассе Пермь – Екатеринбург (Р-242). Проект предполагает расширение проезжей части до четырех полос.
Известно, что расширение коснется следующих участков трассы:
– с 187-го по 232-й километр;
– с 276-го по 301-й километр;
– с 301-го по 326-й километр;
– с 326-го по 352-й километр.
Реконструкцию обещают провести на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут, Чусовая, а также на путепроводах через железнодорожные пути и на транспортных развязках. Отмечается, что проект также предусматривает увеличение грузоподъемности сооружений до современных нормативных нагрузок.
В связи с возможными затруднениями при проезде по трассе Пермь – Екатеринбург (Р-242) водителей призывают рассматривать возможность движения по альтернативным маршрутам до Ревды через Горный Щит и Дегтярск, до Дружинино – через Первоуральск и Билимбай, до Перми – через Нижний Тагил и Чусовой, по автодороге М-5 на Уфу, Ижевск и Казань.
«К масштабным строительно-монтажным работам на объектах, требующим ограничений в движении транспорта, дорожники приступят в этом месяце»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в «Уралуправтодоре».
– рассказали «Вечерним ведомостям» в «Уралуправтодоре».
Известно, что расширение коснется следующих участков трассы:
– с 187-го по 232-й километр;
– с 276-го по 301-й километр;
– с 301-го по 326-й километр;
– с 326-го по 352-й километр.
Реконструкцию обещают провести на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут, Чусовая, а также на путепроводах через железнодорожные пути и на транспортных развязках. Отмечается, что проект также предусматривает увеличение грузоподъемности сооружений до современных нормативных нагрузок.
В связи с возможными затруднениями при проезде по трассе Пермь – Екатеринбург (Р-242) водителей призывают рассматривать возможность движения по альтернативным маршрутам до Ревды через Горный Щит и Дегтярск, до Дружинино – через Первоуральск и Билимбай, до Перми – через Нижний Тагил и Чусовой, по автодороге М-5 на Уфу, Ижевск и Казань.
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