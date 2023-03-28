Дорожники предупреждают об ограничениях из-за реконструкции мостов на трассе Пермь – Екатеринбург

«К масштабным строительно-монтажным работам на объектах, требующим ограничений в движении транспорта, дорожники приступят в этом месяце»,



– рассказали «Вечерним ведомостям» в «Уралуправтодоре».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Дорожники предупреждают водителей об ограничениях для движения транспорта из-за реконструкции мостов на трассе Пермь – Екатеринбург (Р-242). Проект предполагает расширение проезжей части до четырех полос.Известно, что расширение коснется следующих участков трассы:Реконструкцию обещают провести на мостах через реки Ут, Бисерть, Арийка, Тюш, Пут, Чусовая, а также на путепроводах через железнодорожные пути и на транспортных развязках. Отмечается, что проект также предусматривает увеличение грузоподъемности сооружений до современных нормативных нагрузок.В связи с возможными затруднениями при проезде по трассе Пермь – Екатеринбург (Р-242) водителей призывают рассматривать возможность движения по альтернативным маршрутам до Ревды через Горный Щит и Дегтярск, до Дружинино – через Первоуральск и Билимбай, до Перми – через Нижний Тагил и Чусовой, по автодороге М-5 на Уфу, Ижевск и Казань.