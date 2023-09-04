Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге дадут технический старт трамвайному движению в Академический
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Завтра, 6 сентября, в Екатеринбурге буден дан технический старт трамвайному движению по новой линии в Академический район.
В пресс-службе мэрии сообщили, что технический старт трамвайному движению дадут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава города Алексей Орлов.
Правда остальные пассажиры прокатиться по новой трамвайной ветке пока не смогут. Сроки открытия постоянно сдвигаются. Сначала движение хотели открыть к 300-летию города. Теперь ветку планируют запустить в ноябре этого года.
В пресс-службе мэрии сообщили, что технический старт трамвайному движению дадут губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава города Алексей Орлов.
Правда остальные пассажиры прокатиться по новой трамвайной ветке пока не смогут. Сроки открытия постоянно сдвигаются. Сначала движение хотели открыть к 300-летию города. Теперь ветку планируют запустить в ноябре этого года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге завершили переукладку газопроводов для строительства трамвайной линии в Солнечный
01 сентября 2023
01 сентября 2023