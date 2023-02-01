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Трамвайную ветку в Академический район планируют запустить в ноябре
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Трамвайную ветку в Академический район Екатеринбурга планируют запустить не позднее ноября 2023 года. Об этом в прямом эфире на E1.RU заявил мэр Алексей Орлов.
По словам Орлова, для обслуживания новой линии потребуется минимум 20 трамваев. Один вагон, как уточняет градоначальник, стоит около 150 миллионов рублей. Соответственно, на новые трамваи необходимо около трех миллиардов рублей.
Мэр добавил, что нужно в сжатые сроки решить, как именно закупать новые вагоны. Так, вариант концессионного соглашения необходимо подготовить не позже июля. Если же применять лизинговую схему, то все документы должны быть готовы не позднее марта.
Отметим, что еще в январе 2023 года Алексей Орлов в своем телеграм-канале написал, что трамвайную линию в Академический планируют запустить к 300-летию Екатеринбурга. Но, видимо, сроки сдвигаются.
По словам Орлова, для обслуживания новой линии потребуется минимум 20 трамваев. Один вагон, как уточняет градоначальник, стоит около 150 миллионов рублей. Соответственно, на новые трамваи необходимо около трех миллиардов рублей.
«Одновременно такую сумму бюджеты не потянут. Мы можем применить концессию или лизинговую схему. Мы уже прорабатываем это», – говорит глава города.
Мэр добавил, что нужно в сжатые сроки решить, как именно закупать новые вагоны. Так, вариант концессионного соглашения необходимо подготовить не позже июля. Если же применять лизинговую схему, то все документы должны быть готовы не позднее марта.
«Мое твердое убеждение – чтобы новая ветка обслуживалась новым подвижным составом, чтобы летом в салоне было прохладно, а зимой тепло. Чтобы была хорошая вместимость, мягкий ход», – заявляет Орлов.
Отметим, что еще в январе 2023 года Алексей Орлов в своем телеграм-канале написал, что трамвайную линию в Академический планируют запустить к 300-летию Екатеринбурга. Но, видимо, сроки сдвигаются.
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