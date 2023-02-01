Трамвайную ветку в Академический район планируют запустить в ноябре

«Одновременно такую сумму бюджеты не потянут. Мы можем применить концессию или лизинговую схему. Мы уже прорабатываем это», – говорит глава города.

«Мое твердое убеждение – чтобы новая ветка обслуживалась новым подвижным составом, чтобы летом в салоне было прохладно, а зимой тепло. Чтобы была хорошая вместимость, мягкий ход», – заявляет Орлов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости