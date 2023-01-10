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Трамвайную ветку в Академический район Екатеринбурга планируют сдать досрочно
Общество
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге выполнена треть работ по строительству трамвайной ветки в Академический район. Запустить линию планируют к 300-летию уральской столицы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Алексей Орлов.
Орлов заявил, что строительство трамвайной линии ведется опережающими темпами. Сначала планировалось завершить объект к концу 2024 года. Сейчас перед подрядчиками поставлена задача запустить ветку к 300-летию города.
По словам мэра, от улицы Краснолесья до Объездной дороги смонтировано уже 1600 метров рельсошпальной решетки. В районе конченой остановки на улице Академика Парина проложено почти полкилометра путей. На участке от Краснолесья до Павла Шаманова ведутся работы по обустройству грунтового основания путей.
Напомним, что из-за строительства линии временно ограничено движение транспорта по Серафимы Дерябиной и Академика Бардина. Работы на этих участках планируют завершить в июне.
Общая протяженность нового трамвайного маршрута превысит восемь километров. Сначала трамваи запустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской около больницы № 40.
Орлов заявил, что строительство трамвайной линии ведется опережающими темпами. Сначала планировалось завершить объект к концу 2024 года. Сейчас перед подрядчиками поставлена задача запустить ветку к 300-летию города.
По словам мэра, от улицы Краснолесья до Объездной дороги смонтировано уже 1600 метров рельсошпальной решетки. В районе конченой остановки на улице Академика Парина проложено почти полкилометра путей. На участке от Краснолесья до Павла Шаманова ведутся работы по обустройству грунтового основания путей.
Напомним, что из-за строительства линии временно ограничено движение транспорта по Серафимы Дерябиной и Академика Бардина. Работы на этих участках планируют завершить в июне.
Общая протяженность нового трамвайного маршрута превысит восемь километров. Сначала трамваи запустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до кольца на Волгоградской около больницы № 40.
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