Оставшийся без руководителя свердловский приют Big Dog ищет семьи для собак

– рассказала «Вечерним ведомостям» волонтер Ольга.

«Сейчас работа и жизнь приюта будет на ней. На днях мы подготовим документы для регистрации некоммерческой организации, где руководителем будет именно она, но без поддержки общества нам не справиться»,