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Оставшийся без руководителя свердловский приют Big Dog ищет семьи для собак
Скрин из видео: волонтер Big Dog
В Свердловской области приют Big Dog, у которого умер основатель, вновь просит о помощи. Волонтеры организации ищут людей, которые будут готовы принять собак в свои семьи или приехать, чтобы помочь с работой в самом приюте.
Руководителем приюта был Константин Костюничев. Он занимался сбором денег, закупкой кормов и организацией работы приюта, в том числе уборкой, кормлением и выгулом собак. Кроме этого, он самостоятельно возил животных в ветеринарные клиники для лечения и вакцинации.
У Константина Костюничева также осталась жена Ирина, с которой он начинал это дело семь лет назад. Часть собак из приюта живут с ней дома. Как правило, это те собачки, у которых есть какие-то серьезные травмы или болезни и которым требуется постоянный уход. Все обязанности основателя приюта легли на плечи его супруги.
Волонтеры Big Dog стараются помочь Ирине и берут на себя работы на себя, однако помочь приюту также могут и другие уральцы.
Напомним, что в Big Dog живут порядка 250 собак и на уход, по уточненной информации, требуется минимум 280 тысяч рублей в месяц. Это без учета неожиданных расходов на лечение собак.
Сейчас помочь приюту можно тремя способами:
– Поддержать приют материально, прислав пожертвование на содержание животных на карту одного из волонтеров: Сбер 5228 6005 7096 2771 (Ольга Сергеевна П.);
– Помочь с уборкой или строительством вольеров;
– Взять одного из подопечных приюта к себе в семью. Для этого нужно связаться с Ириной по номеру: +7 950 556-51-90.
Отмечается, что у все собаки проходили полную вакцинную и обработку от глистов, блох и клещей. Также в приюте проводят стерилизацию животных. Сам приют находится в 30 километрах от Екатеринбурга в деревне Гусева, рядом с поселком Малобрусянское.
Руководителем приюта был Константин Костюничев. Он занимался сбором денег, закупкой кормов и организацией работы приюта, в том числе уборкой, кормлением и выгулом собак. Кроме этого, он самостоятельно возил животных в ветеринарные клиники для лечения и вакцинации.
У Константина Костюничева также осталась жена Ирина, с которой он начинал это дело семь лет назад. Часть собак из приюта живут с ней дома. Как правило, это те собачки, у которых есть какие-то серьезные травмы или болезни и которым требуется постоянный уход. Все обязанности основателя приюта легли на плечи его супруги.
«Сейчас работа и жизнь приюта будет на ней. На днях мы подготовим документы для регистрации некоммерческой организации, где руководителем будет именно она, но без поддержки общества нам не справиться»,
– рассказала «Вечерним ведомостям» волонтер Ольга.
Волонтеры Big Dog стараются помочь Ирине и берут на себя работы на себя, однако помочь приюту также могут и другие уральцы.
Напомним, что в Big Dog живут порядка 250 собак и на уход, по уточненной информации, требуется минимум 280 тысяч рублей в месяц. Это без учета неожиданных расходов на лечение собак.
Сейчас помочь приюту можно тремя способами:
– Поддержать приют материально, прислав пожертвование на содержание животных на карту одного из волонтеров: Сбер 5228 6005 7096 2771 (Ольга Сергеевна П.);
– Помочь с уборкой или строительством вольеров;
– Взять одного из подопечных приюта к себе в семью. Для этого нужно связаться с Ириной по номеру: +7 950 556-51-90.
Отмечается, что у все собаки проходили полную вакцинную и обработку от глистов, блох и клещей. Также в приюте проводят стерилизацию животных. Сам приют находится в 30 километрах от Екатеринбурга в деревне Гусева, рядом с поселком Малобрусянское.
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