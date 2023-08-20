После смерти основателя свердловского приюта Big Dog собакам нужна помощь

– рассказала «Вечерним ведомостям» волонтер Ольга.

«Ему начали свозить собак, которые попали в беду. Сначала одна собака, две собаки, и сейчас в приюте 250 собак. Но этот приют – это рай для собак. Я раньше не знала, что могут быть такие приюты. Там у каждой собаки свой домик, вольер. Они гуляют. Их кормят. Костя их очень любил. Помнил имя каждой собаки. Но Косте некогда было следить за своим здоровьем, и это привело к такой беде, которая случилась вчера»,