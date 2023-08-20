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После смерти основателя свердловского приюта Big Dog собакам нужна помощь

13.51 Вторник, 29 августа 2023
Фото: Big Dog
В Свердловской области умер основатель приюта для собак Big Dog Константин Костюничев. Доступ к его карте, на которой были средства на содержание животных, оказался ограничен, связи с чем волонтеры приюта просят о финансовой помощи.

Речь идет о приюте, расположенном в селе Малобрусянское под Екатеринбургом.

«Ему начали свозить собак, которые попали в беду. Сначала одна собака, две собаки, и сейчас в приюте 250 собак. Но этот приют – это рай для собак. Я раньше не знала, что могут быть такие приюты. Там у каждой собаки свой домик, вольер. Они гуляют. Их кормят. Костя их очень любил. Помнил имя каждой собаки. Но Косте некогда было следить за своим здоровьем, и это привело к такой беде, которая случилась вчера»,

– рассказала «Вечерним ведомостям» волонтер Ольга.


С ее слов, вчера Константина увезли в реанимацию, где его ввели в искусственную кому и сделали операцию. Однако врачам спасти его не удалось.

Прежде работа приюта была завязана на его основателе. Именно он занимался сбором денег, закупкой кормов и организацией работы приюта, в том числе уборкой, кормлением и выгулом собак. Кроме того, Константин сам возил собак в ветеринарные клиники для лечения и вакцинации.

По словам Ольги, на содержание приюта уходило примерно 400-500 тысяч в месяц. Точные цифры она не смогла озвучить, так как финансами занимался Константин. Сейчас доступ к его банковской карте ограничен, в связи с чем волонтеры организовали сбор средств.

Помочь приюту можно переводом на карту:
Сбер 5228600570962771 (Ольга Сергеевна П.)

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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13:51 После смерти основателя свердловского приюта Big Dog собакам нужна помощь
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09:51 В Екатеринбурге открылись «Солнечные аллеи»
09:18 В Екатеринбурге ищут пропавшего 10 августа 86-летнего пенсионера
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19:11 Травмированный ястреб-тетеревятник побыл пациентом екатеринбургской ветклиники
18:43 Вместо решения острых проблем жителям Уктуса подсунули новую в виде точечной застройки
17:26 Главврач Верхнесалдинской ЦГБ заявила о дефиците медперсонала
16:46 В Екатеринбурге с 1 сентября изменится схема движения 13-го трамвая
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