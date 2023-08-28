«Индустриальный младенец» на ВИЗе заговорит с екатеринбуржцами

– пояснил Олег Таратухин.

«Изначально, фантазируя, я представил, что малыш поговорит именно с той частью зрителей, которым арт-объект не нравится, и с помощью спектакля мы поработаем в поле непринятия и даже агрессии в сторону младенца. Я задумался, как к "Индустриальному младенцу" будут относиться, после разговора с ним?»