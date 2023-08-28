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«Индустриальный младенец» на ВИЗе заговорит с екатеринбуржцами

12.31 Понедельник, 4 сентября 2023
Фото: пресс-служба фестиваля паблик-арта «ЧÖ»
Арт-объект «Индустриальный младенец», который установили весной на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге, обретет голос и начнет разговаривать с горожанами.

В пресс-службе фестиваля паблик-арта «ЧÖ» «Вечерним ведомостям» рассказали, что на берегу Верх-Исетского пруда покажут аудиоспектакль «Индустриальный младенец». Автор постановки – режиссер и художник Олег Таратухин.

«Изначально, фантазируя, я представил, что малыш поговорит именно с той частью зрителей, которым арт-объект не нравится, и с помощью спектакля мы поработаем в поле непринятия и даже агрессии в сторону младенца. Я задумался, как к "Индустриальному младенцу" будут относиться, после разговора с ним?»

– пояснил Олег Таратухин.


Авторы «Индустриального младенца» – художницы арт-группы LKKL Ксения Ларина и Людмила Калиниченко – одобрили концепцию одноименного аудиоспектакля. Режиссер работал над проектом около двух месяцев. Для работы в постановке он пригласил актеров Ярославну Хлебникову и Сережу Таратухина, которые и оживят «гигантского младенца» своими голосами. Над музыкальным сопровождением работал композитор Мирный Город, а редактировала сценарий Вера Плехова.

Длительность постановки составляет 45 минут. Участники аудиоспектакля 9 сентября услышат голос младенца и смогут взаимодействовать с ним. Запланировано пять сеансов: в 12.00, 12,№0, 15.00, 16.30 и 18.00.

«Формат аудиоспектакля заключается не просто в прослушивании. Зрителям предстоит выполнять простые действия и движения, которые дадут возможность почувствовать рядом других людей и с строить ними диалог. То, как и в каком формате будет развиваться коммуникация, каждый участник решает сам»,

– уточняет Олег Таратухин.


Напомним, что голову младенца из переплавленных моторов военной техники установили на берегу Верх-Исетского пруда в апреле этого года. Не все одобрили арт-объект. Так, актер Оскар Кучер назвал скульптуру «сатанизмом». Однако, по словам директора фестиваля паблик-арта «ЧÖ» Никиты Харисова, высказывание актера привлекло больше внимания к проекту.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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