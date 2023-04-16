Директор фестиваля «ЧÖ» объяснил реакцию Кучеры на гигантскую голову младенца в Екатеринбурге

– ответил Никита Харисов.

«Нас иногда сложно понять, а все новое и непонятное в творчестве всегда может вызывать отторжение. И здесь есть два пути: либо отрицание и критика, либо принятие и получение нового опыта. Мы выбираем второй путь»,