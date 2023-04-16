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Директор фестиваля «ЧÖ» объяснил реакцию Кучеры на гигантскую голову младенца в Екатеринбурге
Общество
Фото: читатель «Вечерних ведомостей»
Директор фестиваля паблик-арта «ЧÖ» Никита Харисов прокомментировал реакцию актера и телеведущего Оскара Кучеры на установленную на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге гигантскую голову младенца – арт-объект «Индустриальный младенец».
В разговоре с корреспондентом «КП-Екатеринбург» он предположил, что причина в ассоциации с «Городом бесов».
Он также добавил, что высказывание Оскара Кучеры привлекло больше внимание как к скульптуре, так и к самому проекту.
Напомним, что арт-объект был выполнен арт-группой LKKL в рамках уральского фестиваля паблик-арта «ЧÖ».
В разговоре с корреспондентом «КП-Екатеринбург» он предположил, что причина в ассоциации с «Городом бесов».
«Нас иногда сложно понять, а все новое и непонятное в творчестве всегда может вызывать отторжение. И здесь есть два пути: либо отрицание и критика, либо принятие и получение нового опыта. Мы выбираем второй путь»,
– ответил Никита Харисов.
Он также добавил, что высказывание Оскара Кучеры привлекло больше внимание как к скульптуре, так и к самому проекту.
Напомним, что арт-объект был выполнен арт-группой LKKL в рамках уральского фестиваля паблик-арта «ЧÖ».
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