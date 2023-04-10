На берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге установили гигантскую голову младенца

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на берегу Верх-Исетского пруда установили голову младенца из переплавленных моторов военной техники. Арт-объект получил название «Индустриальный младенец».Работу выполнила арт-группой LKKL в рамках уральского фестиваля паблик-арта «ЧÖ». Авторы работы – художницы Людмила Калиниченко и Ксения Ларина – заявляли, что скульптура выполнена из сплава моторов военной техники и прочего алюминиевого лома, чтобы продемонстрировать идею перерождения, трансформации и зарождения нового. Закрытые глаза и умиротворяющая улыбка отсылают к семантике буддийских колоссов.Арт-объект планировали установить еще осенью прошлого года, однако изготовление скульптуры затянулось. Пока что работу установили на пирсе, а не на водной глади, как было задумано.