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Полиция Екатеринбурга составила еще два протокола на «Вечерние ведомости»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Полиция Екатеринбурга составила еще два протокола на «Вечерние ведомости» по статье о «дискредитации». Информация о двух новых административных делах по статье 20.3.3 КоАП появилась на сайте Кировского районного суда.
За что именно составлены протоколы, редакции пока неизвестно. В качестве привлекаемых лиц указаны главный редактор Владислав Постников и директор организации-учредителя Гузель Аиткулова. Все три дела попали к одному судье – Александру Никифорову. Накануне мы писали, какие приговоры и постановления он выносил ранее.
Напомним, в прошлом году «Вечерние ведомости» стали первым российским СМИ, которое оштрафовали по статье о дискредитации использования российской армии из-за постов в телеграм-канале. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как «Вечерние ведомости» прекратили освещать происходящее на территории Украины (4 марта 2022, после принятия законов о «дискредитации» и «фейках»).
Однако полицейские раз за разом находят поводы для составления протоколов по статье 20.3.3 КоАП за публикации начала 2022 года – как правило, это происходит после громких публикаций издания о возможных незаконных действиях сотрудников МВД.
За что именно составлены протоколы, редакции пока неизвестно. В качестве привлекаемых лиц указаны главный редактор Владислав Постников и директор организации-учредителя Гузель Аиткулова. Все три дела попали к одному судье – Александру Никифорову. Накануне мы писали, какие приговоры и постановления он выносил ранее.
Напомним, в прошлом году «Вечерние ведомости» стали первым российским СМИ, которое оштрафовали по статье о дискредитации использования российской армии из-за постов в телеграм-канале. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как «Вечерние ведомости» прекратили освещать происходящее на территории Украины (4 марта 2022, после принятия законов о «дискредитации» и «фейках»).
Однако полицейские раз за разом находят поводы для составления протоколов по статье 20.3.3 КоАП за публикации начала 2022 года – как правило, это происходит после громких публикаций издания о возможных незаконных действиях сотрудников МВД.
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