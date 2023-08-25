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Кировский суд Екатеринбурга назначил дату заседания по делу «Вечерних ведомостей»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Кировский районный суд назначил рассмотрение дела «Вечерних ведомостей» на следующий четверг, 7 сентября на 10.30. Дело распределили судье Александру Никифорову, который судил обвиняемого в громком убийстве, заявившего об огромных взятках сотрудникам МВД. Именно после публикации о деталях этого дела на издание составили протокол.
Напомним, редакцию «Вечерних ведомостей» обвиняют в дискредитации использования российской армии (статья 20.3.3 КоАП), вменяя новостные публикации о протестных акциях в Екатеринбурге в телеграм-канале @ve4ved 24-26 февраля 2022 года (до введения статьи 20.3.3. КоАП!), за которые издание уже штрафовали в 2022 году.
Протокол на «Вечерние ведомости» составили сотрудники ОП №1 УМВД по Екатеринбургу по материалам, собранным Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области.
Судя по картотеке дел, Александр Никифоров специализируется на административных и уголовных делах. В 2020-2021 годах Никифоров вынес около 200 обвинительных постановлений по «антиковидной» статье 20.6.1 КоАП за нарушение режима самоизоляции и отсутствие масок в общественных местах. В сентябре 2022 года Александр Никифоров арестовал на 13 суток двух мужчин, задержанных на площади Труда во время протестов после объявления мобилизации. В последние годы основная масса дел, рассматриваемых этим судьей – дела о нарушении миграционного законодательства.
Среди громких уголовных дел, которые рассматривал Никифоров — дело «бутлегера» Анара Айвазова, фигуранта резонансной истории о гибели 44 человек от отравления суррогатным алкоголем. Айвазов, проведший несколько месяцев в СИЗО, в итоге отделался штрафом — Александр Никифоров прекратил его уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ («Приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в крупном размере») в связи с признанием вины в полном объеме и раскаянием в содеянном.
В итоге Айвазов, у которого в гараже нашли 630 бутылок контрафактного алкоголя, избежал уголовного наказания, выплатив судебный штраф в 200 тысяч рублей и переведя еще 20 тысяч рублей благотворительному фонду «Мы вместе». Прокуратура, к слову, возражала против прекращения дела, но Никифоров встал на сторону защиты Айвазова. Еще Никифоров судил легендарного автохама Игоря Новосёлова — приговор ему был вынесен на прошлой неделе, по двум эпизодам похищения несовершеннолетнего (часть 2 статьи 126 УК РФ) многократно судимый по разным статьям УК «разбойник с Пионерки» получил полтора года лишения свободы.
Кроме того, Никифорову довелось рассматривать дело Дмитрия Дейча – обвиняемого по делу об убийстве предпринимателя Алексея Зубакина и участника досудебного соглашения, в котором он признавался в даче взятки высокопоставленным полицейским ГУ МВД по Свердловской области (а его сообщник Михаил Клок – еще и во взятке судье Кировского суда Екатеринбурга). Это дело также было прекращено, но по другому основанию – из-за смерти обвиняемого.
Напомним, редакцию «Вечерних ведомостей» обвиняют в дискредитации использования российской армии (статья 20.3.3 КоАП), вменяя новостные публикации о протестных акциях в Екатеринбурге в телеграм-канале @ve4ved 24-26 февраля 2022 года (до введения статьи 20.3.3. КоАП!), за которые издание уже штрафовали в 2022 году.
Протокол на «Вечерние ведомости» составили сотрудники ОП №1 УМВД по Екатеринбургу по материалам, собранным Центром по противодействию экстремизму ГУ МВД по Свердловской области.
Судя по картотеке дел, Александр Никифоров специализируется на административных и уголовных делах. В 2020-2021 годах Никифоров вынес около 200 обвинительных постановлений по «антиковидной» статье 20.6.1 КоАП за нарушение режима самоизоляции и отсутствие масок в общественных местах. В сентябре 2022 года Александр Никифоров арестовал на 13 суток двух мужчин, задержанных на площади Труда во время протестов после объявления мобилизации. В последние годы основная масса дел, рассматриваемых этим судьей – дела о нарушении миграционного законодательства.
Среди громких уголовных дел, которые рассматривал Никифоров — дело «бутлегера» Анара Айвазова, фигуранта резонансной истории о гибели 44 человек от отравления суррогатным алкоголем. Айвазов, проведший несколько месяцев в СИЗО, в итоге отделался штрафом — Александр Никифоров прекратил его уголовное дело по части 5 статьи 171.1 УК РФ («Приобретение и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции в крупном размере») в связи с признанием вины в полном объеме и раскаянием в содеянном.
В итоге Айвазов, у которого в гараже нашли 630 бутылок контрафактного алкоголя, избежал уголовного наказания, выплатив судебный штраф в 200 тысяч рублей и переведя еще 20 тысяч рублей благотворительному фонду «Мы вместе». Прокуратура, к слову, возражала против прекращения дела, но Никифоров встал на сторону защиты Айвазова. Еще Никифоров судил легендарного автохама Игоря Новосёлова — приговор ему был вынесен на прошлой неделе, по двум эпизодам похищения несовершеннолетнего (часть 2 статьи 126 УК РФ) многократно судимый по разным статьям УК «разбойник с Пионерки» получил полтора года лишения свободы.
Кроме того, Никифорову довелось рассматривать дело Дмитрия Дейча – обвиняемого по делу об убийстве предпринимателя Алексея Зубакина и участника досудебного соглашения, в котором он признавался в даче взятки высокопоставленным полицейским ГУ МВД по Свердловской области (а его сообщник Михаил Клок – еще и во взятке судье Кировского суда Екатеринбурга). Это дело также было прекращено, но по другому основанию – из-за смерти обвиняемого.
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