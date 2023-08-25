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В Екатеринбурге до 15 сентября продлили перекрытие улицы Сурикова
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге затянулись строительство дождевой канализации по улице Сурикова. В связи с чем перекрытие продлили до 15 сентября.
Речь идет об участке от Авиационной до Николая Островского. Ранее сообщалось, что строительные работы на Сурикова закончатся 15 августа.
«Необходимость продления срока связана со строительством дождевой канализации для объекта капитального строительства»,
– объяснили в мэрии.
Речь идет об участке от Авиационной до Николая Островского. Ранее сообщалось, что строительные работы на Сурикова закончатся 15 августа.
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