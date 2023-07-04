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В Екатеринбурге на три недели перекроют улицу Сурикова
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 24 июля по 15 августа закроют движение транспорта по улице Сурикова – от Авиационной до Николая Островского.
Причиной перекрытия является строительство дождевой канализации. Движение автомобилей в этот период будет направлено по улицам Авиационной, Серова и Николая Островского.
В пресс-службе мэрии сообщают, что на схему движения общественного транспорта перекрытие не повлияет.
Причиной перекрытия является строительство дождевой канализации. Движение автомобилей в этот период будет направлено по улицам Авиационной, Серова и Николая Островского.
В пресс-службе мэрии сообщают, что на схему движения общественного транспорта перекрытие не повлияет.
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