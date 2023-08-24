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Главврач Верхнесалдинской ЦГБ заявила о дефиците медперсонала

17.26 Понедельник, 28 августа 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Главврач Верхнесалдинской ЦГБ Анжелика Шлыкова заявила о дефиците медицинских сотрудников. Сейчас там числится 401 сотрудник, из которых 37 – врачи, работающие на постоянной основе, и 28 – специалисты, работающих по совмещению.

Нехватку медработников Анжелика Шлыкова объяснила тем, что студенты, окончившие целевое обучение, не отрабатывают положенные три-пять лет, а уходят в частные клиники. Также, по ее словам, медики уходят в другие медучреждения, относящимся к Верхней и Нижней Салде, пишет TagilCity.ru.

По данным издания, укомплектованность штатного расписания больницы на начало августа врачами составила 91%, средним медицинским персоналом – 88,2%. Общее количество ставок и специальности, по которым не хватает врачей, она не назвала. Однако ранее жители Верхней Салды жаловались, что в стационаре не хватает хирургов.

В пресс-службе больницы не стали подтверждать или опровергать эту информацию, сообщив, что хирургическое отделение укомплектовано двумя врачами-хирургами и что оно работает в штатном режиме. Также в больнице ожидают, что в грядущем сентябре к ним после окончания целевой ординатуры устроится работать врач-хирург.

Напомним, что летом в УрФО обострился дефицит врачей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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