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Мэрия Верхней Салды предупредила об отлове собак 28 августа
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, в районе 12.00, мэрия Верхней Салды сообщила о запланированном на 28 августа отлове безнадзорных собак и призвала владельцев животных держать собак на привязи или закрывать дома.
Напомним, что в Свердловской области уже были случаи, когда в отлов попадали домашние собаки.
«Убедительная просьба: держать домашних собак на привязи, в вольере или закрыть в помещении. Если собака находится одна на улице, она может быть отловлена. Наличие ошейника не играет роли»,
– говорится в сообщении.
Напомним, что в Свердловской области уже были случаи, когда в отлов попадали домашние собаки.
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