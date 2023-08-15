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Екатеринбургские волонтеры ищут семьи, готовые срочно принять собак из отлова
Коллаж: «Вечерние ведомости» (Фото: Светлана Пойманова)
Екатеринбургские волонтеры ищут семьи, которые будут готовы срочно принять собак из «отлова» в Камышлове, так как в камышловском ПКС (пункте кратковременного содержания), куда привозят пойманных животных, плохие условия. Не все собаки выживают после пребывания там.
Как правило, в ПКС погибают собаки мелких парод, так как большие собаки не подпускают их к еде. Еще одной причиной гибели собак в отлове являются операции по стерилизации, после которых у собак часто возникают осложнения и им требуется особый уход.
По словам волонтеров, в камышловскую ПКС попало много домашних животных, которых не всегда забирают хозяева. В некоторых случаях речь идет о стариках, которые не могут добраться до пункта содержания животных в силу возраста.
Забрать собак из отлова волонтеры планируют в ближайший вторник, 22 августа. К этому моменту необходимо найти людей, готовых принять к себе животных хотя бы на время, до тех пор, пока не получится найти семьи, готовых принять к себе собачек насовсем.
Связаться с волонтерами, чтобы помочь животным, можно по номеру +7-912-291-74-82 (Светлана).
Как правило, в ПКС погибают собаки мелких парод, так как большие собаки не подпускают их к еде. Еще одной причиной гибели собак в отлове являются операции по стерилизации, после которых у собак часто возникают осложнения и им требуется особый уход.
«Иногда бывает нужна помощь ветеринара. Собаки истощены»,
– говорят зоозащитники.
По словам волонтеров, в камышловскую ПКС попало много домашних животных, которых не всегда забирают хозяева. В некоторых случаях речь идет о стариках, которые не могут добраться до пункта содержания животных в силу возраста.
Забрать собак из отлова волонтеры планируют в ближайший вторник, 22 августа. К этому моменту необходимо найти людей, готовых принять к себе животных хотя бы на время, до тех пор, пока не получится найти семьи, готовых принять к себе собачек насовсем.
Связаться с волонтерами, чтобы помочь животным, можно по номеру +7-912-291-74-82 (Светлана).
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