Возрастное ограничение 18+

Екатеринбургские волонтеры ищут семьи, готовые срочно принять собак из отлова

12.45 Воскресенье, 20 августа 2023
Коллаж: «Вечерние ведомости» (Фото: Светлана Пойманова)
Екатеринбургские волонтеры ищут семьи, которые будут готовы срочно принять собак из «отлова» в Камышлове, так как в камышловском ПКС (пункте кратковременного содержания), куда привозят пойманных животных, плохие условия. Не все собаки выживают после пребывания там.

Как правило, в ПКС погибают собаки мелких парод, так как большие собаки не подпускают их к еде. Еще одной причиной гибели собак в отлове являются операции по стерилизации, после которых у собак часто возникают осложнения и им требуется особый уход.

«Иногда бывает нужна помощь ветеринара. Собаки истощены»,

– говорят зоозащитники.


По словам волонтеров, в камышловскую ПКС попало много домашних животных, которых не всегда забирают хозяева. В некоторых случаях речь идет о стариках, которые не могут добраться до пункта содержания животных в силу возраста.

Забрать собак из отлова волонтеры планируют в ближайший вторник, 22 августа. К этому моменту необходимо найти людей, готовых принять к себе животных хотя бы на время, до тех пор, пока не получится найти семьи, готовых принять к себе собачек насовсем.

Связаться с волонтерами, чтобы помочь животным, можно по номеру +7-912-291-74-82 (Светлана).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
«ЗООзащита» в День города проведет большую гаражную распродажу и своп
15 августа 2023
Из головы екатеринбургской собаки ветврачи извлекли несколько пулек
11 августа 2023
Екатеринбургский приют «Клякса» подыскивает слепому старичку последнее пристанище
17 августа 2023
Сбежавшего из скорой мужчину нашли мертвым в Нижнем Тагиле
13 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Юрист объяснил, почему платное парковочное пространство в Екатеринбурге может быть незаконным

Он уже направил жалобы в прокуратуру и другие органы
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:14 В Анталье на 4,5 часа задержали рейс до уральской столицы
14:47 На Режевском тракте из-за выскочившего на дорогу лося погиб водитель «ВАЗа»
13:41 В Свердловской области горят 111 гектаров леса
12:45 Екатеринбургские волонтеры ищут семьи, готовые срочно принять собак из отлова
11:29 Коммунальщики вывезли 135 тонн мусора после празднования юбилея Екатеринбурга
10:31 К 300-летию уральской столицы на Чкалова открыли обновленный парк
09:37 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве аспиранта из Габона
08:50 ФК «Урал» одержал выездную победу на «Балтикой» и стал лидером чемпионата России по футболу
17:32 В мэрии Екатеринбурга предупредили о переносе праздничного салюта
15:59 «Вечерние ведомости» поздравляют Екатеринбург с 300-летием
15:49 Российские космонавты поздравили уральскую столицу с 300-летием
15:02 Из Южной Кореи в Екатеринбург доставили обвиняемого в финансировании террористов
13:41 В Свердловской области действуют семь лесных пожаров
12:56 Уральская столица и китайский город Чэнду стали городами-побратимами
12:23 Екатеринбургская прокуратура начала проверку после травмирования выходившей из автобуса пенсионерки
11:25 Свердловские госавтоинспекторы помогли заблудившимся грибникам
10:31 В Екатеринбурге водитель автобуса протащил по дороге зажатую в дверях пенсионерку
09:32 Прокуратура Нижнего Тагила обязала сократить сроки расселения трех аварийных домов
20:59 В двух ДТП на екатеринбургских улицах «поломались» мотоциклист и самокатчица
20:35 Аспирант УрФУ из республики Габон был убит в уличной драке
19:58 Иномарка не пропустила «Скорую» в Первоуральске
19:27 На юбилей города Музей истории Екатеринбурга устроил виртуальную прогулку по прошлому
18:42 За пьяную езду жителя Пышминского района лишили транспортного средства
17:54 Синоптики предупредили о похолодании в Свердловской области
17:25 Автоинспекторы снова ловят в Екатеринбурге пьяных водителей
16:48 На юге Екатеринбурга планируют построить микрорайон на 25 тысяч человек
Все новости Свердловской области
18:41 МВД: в Якутии уволили полицейского начальника из-за поддельного диплома
18:03 Депутаты Красноярска предложили проверять психическое здоровье всех, кто избирается во власть
17:12 РПЦ: икону Феофана Грека передадут из Третьяковки в московский монастырь
16:34 Мосгорсуд ликвидировал Сахаровский центр*
16:26 В Белгороде полиция увезла мигрантов с овощного рынка в военкомат
16:05 В Великих Луках епархия проводит проверку после открытия памятника Сталину
14:10 Минфин: 99% онлайн-продаж алкоголя в РФ приходятся на продавцов без лицензии
12:57 Россельхознадзор обсудит с ЮАР импорт бегемотов, слонов и жирафов
11:58 Глава Дагестана на фоне массовых протестов заявил о «немыслимом» износе сетей
11:02 В Усть-Илимске произошел крупный пожар в гипермаркете «Экономия»
10:25 Собянин сообщил об очередном беспилотнике в Москве
18:03 Сенатор Клишас в очередной раз выступил с критикой МВД
17:13 В Лесозаводске задержан 36-летний отец по подозрению в истязании пятерых детей
16:18 В Ростовской области главу города отправили под домашний арест по делу о служебном подлоге
15:12 Росавиация: три российских самолета из-за грозы пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии
14:45 Минпросвещения РФ: в колледжах будут готовить операторов БПЛА
12:50 В регионах РФ прошли массовые обыски у участников движения «Голос»*
12:16 В Волгограде на территории завода горит трансформаторное масло на площади 50 «квадратов»
12:03 Природные пожары в штате Гавайи стали самыми смертоносными в истории США
11:34 Суд на Камчатке заключил под стражу повара, жестоко избившего официантку
11:05 Молодые семьи в России стали потреблять меньше продуктов питания
17:53 Четверо рыбаков смогли спасти несколько белух, выброшенных на мель на севере Камчатки
16:27 Питерские полицейские доставили в военкоматы более ста человек с приобретенным гражданством РФ
16:14 Зюганов может стать кандидатом от КПРФ в президенты РФ
11:58 После перекрытия дороги жителями Махачкалы им вернули электричество
11:49 В Ленобласти в пакете нашли живого младенца
Все новости России и мира
15:14 В Анталье на 4,5 часа задержали рейс до уральской столицы
14:47 На Режевском тракте из-за выскочившего на дорогу лося погиб водитель «ВАЗа»
13:41 В Свердловской области горят 111 гектаров леса
12:45 Екатеринбургские волонтеры ищут семьи, готовые срочно принять собак из отлова
11:29 Коммунальщики вывезли 135 тонн мусора после празднования юбилея Екатеринбурга
10:31 К 300-летию уральской столицы на Чкалова открыли обновленный парк
09:37 В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве аспиранта из Габона
08:50 ФК «Урал» одержал выездную победу на «Балтикой» и стал лидером чемпионата России по футболу
17:32 В мэрии Екатеринбурга предупредили о переносе праздничного салюта
15:59 «Вечерние ведомости» поздравляют Екатеринбург с 300-летием
15:49 Российские космонавты поздравили уральскую столицу с 300-летием
15:02 Из Южной Кореи в Екатеринбург доставили обвиняемого в финансировании террористов
13:41 В Свердловской области действуют семь лесных пожаров
12:56 Уральская столица и китайский город Чэнду стали городами-побратимами
12:23 Екатеринбургская прокуратура начала проверку после травмирования выходившей из автобуса пенсионерки
11:25 Свердловские госавтоинспекторы помогли заблудившимся грибникам
10:31 В Екатеринбурге водитель автобуса протащил по дороге зажатую в дверях пенсионерку
09:32 Прокуратура Нижнего Тагила обязала сократить сроки расселения трех аварийных домов
20:59 В двух ДТП на екатеринбургских улицах «поломались» мотоциклист и самокатчица
20:35 Аспирант УрФУ из республики Габон был убит в уличной драке
19:58 Иномарка не пропустила «Скорую» в Первоуральске
19:27 На юбилей города Музей истории Екатеринбурга устроил виртуальную прогулку по прошлому
18:42 За пьяную езду жителя Пышминского района лишили транспортного средства
17:54 Синоптики предупредили о похолодании в Свердловской области
17:25 Автоинспекторы снова ловят в Екатеринбурге пьяных водителей
16:48 На юге Екатеринбурга планируют построить микрорайон на 25 тысяч человек
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK