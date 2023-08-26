В Свердловской области распространяются фейки о переводе жителей на цифровой рубль

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Жителям Свердловской области рассылают фейковые сообщения о переводе денежных средств в цифровой формат и сборе биометрических данных у уральцев. О фейках рассказали региональные чиновники.Так, жителям региона приходят сообщения в один из мессенджеров и в социальные сети, в которых призывают посетить МФЦ для отказа от сбора биометрии.«Никакой процедуры перевода жителей на цифровые рубли — в том числе для выплаты зарплат бюджетникам, пенсий или соцвыплат — нет. Соответственно, нет и необходимости посещать МФЦ и писать какие-либо заявления о предоставлении биометрии», – заявили в департаменте информполитики региона.О причинах рассылки таких странных сообщений, и об организаторах, не сообщается. Редакция напоминает, что в последнее время способы мошенничества становятся более изощрёнными, поэтому мы рекомендуем внимательно относиться к любой поступающей информации и перепроверять ее.