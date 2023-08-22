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Екатеринбургская слониха Даша в восторге от обновлённого жилища
Стоп-кадр видео ВК-сообщества Екатеринбургского зоопарка / vk.com/zooekb
Сегодня, 23 августа, слониха из Екатеринбургского зоопарка впервые увидела, как изменилось её жилище — павильон, в котором она жила с 2007 года. Очевидцы этого события утверждают, что Даша оказалась в восторге. Видео, которое опубликовал зоопарк, это подтверждает.
Едва пройдя в дверь павильона, Даша бросилась играть с одним из новых элементов — огромным, шаром, сплетённым из веток. Этот шар висит теперь на дереве «выросшем» в слоновьем жилище. Как отмечают сотрудники зоопарка, баньян в вольере «призван играть не только декоративную роль. Дерево является основным элементом обогащения среды, повышает степень комфортности проживания. Он предназначен для своеобразных «упражнений» и развлечений нашей 43-летней красавицы».
Во время ремонта вольера большое внимание уделили полу. В нём восстановили систему подогрева и шероховатость поверхности. Последнее очень важно при содержании слонов, которым необходимо постоянно «стачивать» верхний ороговевший слой эпидермиса на ногах. В природе это происходит естественным путём, о неровности троп, по которым бродят животным. Теперь и Даша сможет избавляться от ороговевшей кожи без вмешательства ветеринаров.
Едва пройдя в дверь павильона, Даша бросилась играть с одним из новых элементов — огромным, шаром, сплетённым из веток. Этот шар висит теперь на дереве «выросшем» в слоновьем жилище. Как отмечают сотрудники зоопарка, баньян в вольере «призван играть не только декоративную роль. Дерево является основным элементом обогащения среды, повышает степень комфортности проживания. Он предназначен для своеобразных «упражнений» и развлечений нашей 43-летней красавицы».
Во время ремонта вольера большое внимание уделили полу. В нём восстановили систему подогрева и шероховатость поверхности. Последнее очень важно при содержании слонов, которым необходимо постоянно «стачивать» верхний ороговевший слой эпидермиса на ногах. В природе это происходит естественным путём, о неровности троп, по которым бродят животным. Теперь и Даша сможет избавляться от ороговевшей кожи без вмешательства ветеринаров.
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