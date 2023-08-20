Ракета «Союз» стартовала с эмблемой 300-летнего юбилея Екатеринбурга





– рассказали в мэрии уральской столицы. «Одиннадцатиклассник, обучающийся по технологическому профилю, заслужил поездку на космодром успехами в учебе и активным участием в олимпиадном движении»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 23 августа, с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а», на третью ступень которой нанесли эмблему 300-летнего юбилея Екатеринбурга.За запуском ракеты наблюдали заместитель Главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, учитель физики гимназии № 9, лауреат различных премий за достижения в педагогической деятельности, Любовь Толмачева и ее ученик Глеба Жиганов.Ракета вывела на орбиту космический корабль «Прогресс МС-24», который 25 августа должен будет состыковаться с Международной космической станцией (МКС), следует из данных «Роскосмоса».«Прогресс» долен доставить на станцию около 2,5 тонн грузов, в том числе 500 килограммов топлива для дозаправки станции, 450 литров воды, 40 килограммов сжатого азота, а также ресурсное оборудование, инструменты, одежду и продукты для экипажа.