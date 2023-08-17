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В Екатеринбурге сроки перекрытия улицы Учителей продлили до 15 сентября
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге коммунальщики продлили сроки перекрытия улицы Учителей из-за увеличения сроков ремонта. Открыть движение обещают после 15 сентября.
Речь идет об участнике от улицы Июльской до улицы Сулимова. Сейчас там проводятся работы по модернизации тепловой сети.
Изначально планировалось, что улица Учителей будет закрыта для автомобилистов с 1 июня по 30 августа, но позже сроки перекрытия сдвинули и участок дороги перекрыли 5 июня, обещав закончить все к 15 августу.
Водителям предлагается объезжать закрытый участок по улицам Омской и Сулимова. По этим же улицам зону перекрытия будет объезжать автобус №28.
Речь идет об участнике от улицы Июльской до улицы Сулимова. Сейчас там проводятся работы по модернизации тепловой сети.
Изначально планировалось, что улица Учителей будет закрыта для автомобилистов с 1 июня по 30 августа, но позже сроки перекрытия сдвинули и участок дороги перекрыли 5 июня, обещав закончить все к 15 августу.
Водителям предлагается объезжать закрытый участок по улицам Омской и Сулимова. По этим же улицам зону перекрытия будет объезжать автобус №28.
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