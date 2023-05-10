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В Екатеринбурге на все лето закроют движение по улице Учителей
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на все лето, с 1 июня по 30 августа, закроют движение на участке улицы Учителей. Ограничения будут действовать от Июльской до Сулимова, сообщили в городской администрации.
Напомним, что в Екатеринбурге до 31 августа также действуют ограничения на движение транспорта по съезду с улицы Комсомольской на Хрустальную.
«На участке будут производиться работы по модернизации участка тепловой сети. Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,
– сказали в мэрии.
Напомним, что в Екатеринбурге до 31 августа также действуют ограничения на движение транспорта по съезду с улицы Комсомольской на Хрустальную.
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