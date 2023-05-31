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В Екатеринбурге изменили сроки закрытия улицы Учителей
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге изменили сроки закрытия улицы Учителей – от Июльской до Сулимова. Участок будет перекрыт с 5 июня по 15 августа.
Изначально планировалось, что улица Учителей будет закрыта для автомобилистов с 1 июня по 30 августа.
Перекрытие связано с проведением работ по модернизации тепловой сети. Водителям предлагается объезжать закрытый участок по улицам Омской и Сулимова. По этим же улицам зону перекрытия будет объезжать автобус №28.
Изначально планировалось, что улица Учителей будет закрыта для автомобилистов с 1 июня по 30 августа.
Перекрытие связано с проведением работ по модернизации тепловой сети. Водителям предлагается объезжать закрытый участок по улицам Омской и Сулимова. По этим же улицам зону перекрытия будет объезжать автобус №28.
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