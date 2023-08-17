Прокуратура начала проверку после сообщений об истязании детсадовцев в Заречном

«Кроме того, родители воспитанников детского сада указали и на иные факты противоправных действий со стороны сотрудницы детского сада в отношении их детей»,



– сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Белоярская межрайонная прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ об истязании детей воспитательницей детского сада в Заречном.По предварительной информации, воспитательница одного из детсадов грубо обращалась с воспитанниками младшей группы. Утверждается, что она заставляла детей есть упавшую на полу пищу, а один раз за плохое поведение зажала ребенка дверью.Если опубликованные в СМИ сведения подтвердятся, ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также деятельности должностных лиц органов системы профилактики.