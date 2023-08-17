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Прокуратура начала проверку после сообщений об истязании детсадовцев в Заречном
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Белоярская межрайонная прокуратура начала проверку после сообщений в СМИ об истязании детей воспитательницей детского сада в Заречном.
По предварительной информации, воспитательница одного из детсадов грубо обращалась с воспитанниками младшей группы. Утверждается, что она заставляла детей есть упавшую на полу пищу, а один раз за плохое поведение зажала ребенка дверью.
Если опубликованные в СМИ сведения подтвердятся, ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также деятельности должностных лиц органов системы профилактики.
По предварительной информации, воспитательница одного из детсадов грубо обращалась с воспитанниками младшей группы. Утверждается, что она заставляла детей есть упавшую на полу пищу, а один раз за плохое поведение зажала ребенка дверью.
«Кроме того, родители воспитанников детского сада указали и на иные факты противоправных действий со стороны сотрудницы детского сада в отношении их детей»,
– сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
– сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Если опубликованные в СМИ сведения подтвердятся, ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также деятельности должностных лиц органов системы профилактики.
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