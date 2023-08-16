Жертвой вандалов стал один из арт-объектов на Тальков Камне

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Пока одни уральцы креативят, другие традиционно вандалят. В парке «Бажовские места», что на территории Сысерти, испортили один из арт-объектов, установленных в рамках паблик-арт программы «ЧÖ».В затопленном карьере Тальков Камень, который давно стал знаковым местом Урала и манком для любителей отдохнуть на природе, «Цветок жизни» распустился совсем недавно. Эта надувная композиция, созданная художницей Сашей Фроловой, отсылает к Каменному цветку из бажовских сказов. Не продержался необычный арт-объект и пару недель. Как сообщает телеграм-канал «Е-Катарсис», в минувшие входные его испортили неизвестные — просто подплыли к нему и ткнули зажжённой сигаретой. Из-за этого даже пришлось отменить экскурсию, в ходе которой любопытствующим показывают и красоты уральской природы, и рукотворную красоту художников.Впрочем, на то он и «Цветок жизни», чтобы презреть гибель от рук вандалов. Команда «ЧÖ» быстро среагировала на неприятное происшествие и арт-объект восстановила. На это даже не потребовалось много сил и времени. И на следующий выходные экскурсии возобновятся. Если, конечно, в планы не вторгнутся ещё чьи-нибудь пещерные «шалости».