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Старинный паровоз изготовят для сквера в Нижнем Тагиле
Фото: Илья Колесов / пресс-служба Администрации Нижнего Тагила
В обновлённом Нижне-Выйском сквере Нижнего Тагила появится модель старинного паровоза. Как сообщает ВК-группа «[ТТ] Нижний Тагил», это будет копия самого первого российского паровоза, который был создан «братьями» Черепановыми.
Стоит напомнить, что Ефим и Мирон Черепановы (отец и сын, а вовсе не братья, как принято считать) происходили из крепостных рабочих одного из демидовских заводов. Сами они были обучены грамоте и инженерному делу и немало сделали для появления в Российской Империи железной дороги. Трудясь на нижнетагильских заводах, Черепановы создавали различные механизмы и машины для облегчения и усовершенствования производственных процессов. В первой половине 19 века сначала отца, а затем и сына отправляли в Европу с задачей «подсмотреть» устройство нового вида транспорта. По итогам этих поездок уральцы смогли сконструировать, а затем и собрать машину с паровым двигателем, едущую по металлическим рельсам. Первый российский паровоз запыхтел по просторам Урала в 1835 году.
Конечно, органичнее всего модель черепановского паровоза смотрелась бы на станции в Верхней Салде, которую стилизуют под старинный вокзал. Но и в Нижне-Выйском сквере она будет вполне уместна. Там в этом году реализовали проект по модернизации общественной территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Старинный паровоз станет одним из «манков» для посещения сквера.
Стоит напомнить, что Ефим и Мирон Черепановы (отец и сын, а вовсе не братья, как принято считать) происходили из крепостных рабочих одного из демидовских заводов. Сами они были обучены грамоте и инженерному делу и немало сделали для появления в Российской Империи железной дороги. Трудясь на нижнетагильских заводах, Черепановы создавали различные механизмы и машины для облегчения и усовершенствования производственных процессов. В первой половине 19 века сначала отца, а затем и сына отправляли в Европу с задачей «подсмотреть» устройство нового вида транспорта. По итогам этих поездок уральцы смогли сконструировать, а затем и собрать машину с паровым двигателем, едущую по металлическим рельсам. Первый российский паровоз запыхтел по просторам Урала в 1835 году.
Конечно, органичнее всего модель черепановского паровоза смотрелась бы на станции в Верхней Салде, которую стилизуют под старинный вокзал. Но и в Нижне-Выйском сквере она будет вполне уместна. Там в этом году реализовали проект по модернизации общественной территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Старинный паровоз станет одним из «манков» для посещения сквера.
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