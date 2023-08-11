В Верхней Салде появится «столетний» вокзал

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Вокзал, стилизованный под дореволюционные, появится на территории Свердловской области. Таким собираются сделать здание на железнодорожной станции Верхняя Салда.Когда зданию вокзала понадобился капремонт, Свердловская железная дорога решила не идти скучным путём обычных обновлений, но привнести в эту задачу немного креатива. В итоге вокзалу Верхней Салды решено придать исторический облик и «замаскировать» его под российские вокзалы конца XIX – начала XX веков. Для этого фасад здания, окна, двери и окна будут делать такими, какими они делались сто лет назад. Вывески и таблички на вокзале тоже стилизуют под старинные.При этом, использоваться в реконструкции здания будут современные материалы, а его внутреннее убранство будет соответствовать нынешним требованиям к комфорту и обслуживанию пассажиров. Так, в проекте предусмотрены сложная система вентиляции и освещения вокзальных помещений, современная канализация и туалеты.Изменениям подвергнут и окружающую вокзал территорию — пишет «Городской вестник». Пассажирскую платформу удлинят до 130 метров и расширят до 3 метров, что сделает её более удобной и безопасной для использования. Дорожки и площадки на станции уложат гранитными плитками, установят уличное освещение и пандусы. К интересам маломобильных граждан вообще подошли с большим вниманием. На станции появятся контрастная разметка, мнемосхемы и тактильные таблички со шрифтом Брайля.По планам изменения во внешнем облике станции Верхней Салды должны быть закончить осенью. Но часть работ — инженерные, например, продлится до следующего года.