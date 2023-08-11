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Наладочный трамвай поехал по трамвайной ветке в Академический
Фото: телеграм-канал «СВЕТ Екатеринбург»
По ветке в Академический район Екатеринбурга поехал первый наладочный трамвай. Спецвагон тестирует новую контактную сеть.
Трамвайную ветку в Академический планируют запустить не позднее ноября 2023 года. Хотя сначала мэр Алексей Орлов сообщал о планируемом запуске линии к 300-летию Екатеринбурга.
Трамвайную ветку в Академический планируют запустить не позднее ноября 2023 года. Хотя сначала мэр Алексей Орлов сообщал о планируемом запуске линии к 300-летию Екатеринбурга.
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