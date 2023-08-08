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Небо в радиусе 50 км от центра Екатеринбурга закроют для полетов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 15 по 31 августа закроют для полетов небо в радиусе 50 километров от центра города. Это связано с проведением Международного фестиваля университетского спорта. Об этом сообщили в областной федерации авиамоделизма.
Напомним, что Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге с 16 августа по 2 сентября. Встречать делегации будут с 16 по 17 августа. Сами соревнования будут проходить с 19 по 31 августа.
В связи с проведением фестиваля университетского спорта Екатеринбург ждут очередные перекрытия.
«С 15 по 31 августа небо в радиусе 50 км от центра Екатеринбурга закрыто. В эти выходные еще успеваем полетать в Логиново, а с 15 августа до конца лета нас приглашает Аэродром Быньги»,
– говорится в сообщении федерации.
– говорится в сообщении федерации.
Напомним, что Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге с 16 августа по 2 сентября. Встречать делегации будут с 16 по 17 августа. Сами соревнования будут проходить с 19 по 31 августа.
В связи с проведением фестиваля университетского спорта Екатеринбург ждут очередные перекрытия.
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