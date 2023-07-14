Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге из-за Международного фестиваля университетского спорта перекроют дороги
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с 8 по 19 августа пройдет Международный фестиваль университетского спорта. В связи с проведением мероприятия в городе перекроют дороги.
С 00:00 14 августа до 23:59 2 сентября будет закрыто движение автотранспорта (за исключением аккредитованного организаторами фестиваля) на следующих участках:
- по Экспо-бульвару – от въезда на территорию«Екатеринбург-Экспо» до Новосинарского бульвара;
- по Новосинарскому бульвару – от Экспо-бульвара до улицы Универсиады;
- по улице 100-летия УрФУ – от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;
- по улице Универсиады – от Экспо-бульвара до Новосинарского бульвара.
С 00:00 26 августа до 23:59 30 августа будут перекрыты:
- проезд вдоль Центра художественной и эстетической гимнастики – от улицы Любви до Нескучной;
- бульвар Гармонии – от улицы Лучистой до Золотистого бульвара.
По улице Чкалова – от проспекта Академика Сахарова до улицы Академика Парина – движение автотранспорта будет закрыто с 00:00 19 августа до 23:59 28 августа.
Также с 00:00 17 августа до 23:59 30 августа будет закрыто движение транспорта по улице Николая Никонова – вдоль дома № 18 по Николая Никонова до переулка Красного.
С 10 августа по 2 сентября будет запрещена остановка и стоянка транспорта на участках:
- в переулке Красном – от улицы Николая Никонова до Челюскинцев;
- на улице Николая Никонова – от Дворца игровых видов спорта до улицы Челюскинцев;
- на улице Николая Никонова – от переулка Красного до улицы Царской;
- на улице Мельковской – от улицы Василия Ерёмина до переулка Красного;
- на улице Василия Ерёмина – от переулка Красного до улицы Братьев Быковых;
- на улице Лучистой – от улицы Любви до улицы Нескучной;
- на Экспо-бульваре – от въезда на территорию «Екатеринбург-Экспо» до Новосинарского бульвара;
- на Новосинарском бульваре – от Экспо-бульвара до улицы Универсиады;
- на улице 100-летия УрФУ – от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;
- на улице Универсиады – от Экспо-бульвара до Новосинарского бульвара;
- на улице Чкалова – от улицы Академика Парина до проспекта Академика Сахарова;
- в проезде вдоль дома № 37 по проспекту Академика Сахарова.
Также с 07:00 до 23:00 с 16 августа по 2 сентября будет ограничено движение грузового транспорта на улицах:
- Лучистой – от Счастливой до Нескучной;
- Чкалова – от проспекта Академика Сахарова до улицы Академика Парина;
- Экспо-бульваре – от въезда на территорию «Екатеринбург-Экспо» до Новосинарского бульвара;
- Новосинарском бульваре – от Экспо-бульвара до улицы Универсиады;
- улице 100-летия УрФУ – от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;
- Универсиады – от Экспо-бульвара до бульвара Новосинарского.
С 00:00 14 августа до 23:59 2 сентября будет закрыто движение автотранспорта (за исключением аккредитованного организаторами фестиваля) на следующих участках:
- по Экспо-бульвару – от въезда на территорию«Екатеринбург-Экспо» до Новосинарского бульвара;
- по Новосинарскому бульвару – от Экспо-бульвара до улицы Универсиады;
- по улице 100-летия УрФУ – от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;
- по улице Универсиады – от Экспо-бульвара до Новосинарского бульвара.
С 00:00 26 августа до 23:59 30 августа будут перекрыты:
- проезд вдоль Центра художественной и эстетической гимнастики – от улицы Любви до Нескучной;
- бульвар Гармонии – от улицы Лучистой до Золотистого бульвара.
По улице Чкалова – от проспекта Академика Сахарова до улицы Академика Парина – движение автотранспорта будет закрыто с 00:00 19 августа до 23:59 28 августа.
Также с 00:00 17 августа до 23:59 30 августа будет закрыто движение транспорта по улице Николая Никонова – вдоль дома № 18 по Николая Никонова до переулка Красного.
С 10 августа по 2 сентября будет запрещена остановка и стоянка транспорта на участках:
- в переулке Красном – от улицы Николая Никонова до Челюскинцев;
- на улице Николая Никонова – от Дворца игровых видов спорта до улицы Челюскинцев;
- на улице Николая Никонова – от переулка Красного до улицы Царской;
- на улице Мельковской – от улицы Василия Ерёмина до переулка Красного;
- на улице Василия Ерёмина – от переулка Красного до улицы Братьев Быковых;
- на улице Лучистой – от улицы Любви до улицы Нескучной;
- на Экспо-бульваре – от въезда на территорию «Екатеринбург-Экспо» до Новосинарского бульвара;
- на Новосинарском бульваре – от Экспо-бульвара до улицы Универсиады;
- на улице 100-летия УрФУ – от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;
- на улице Универсиады – от Экспо-бульвара до Новосинарского бульвара;
- на улице Чкалова – от улицы Академика Парина до проспекта Академика Сахарова;
- в проезде вдоль дома № 37 по проспекту Академика Сахарова.
Также с 07:00 до 23:00 с 16 августа по 2 сентября будет ограничено движение грузового транспорта на улицах:
- Лучистой – от Счастливой до Нескучной;
- Чкалова – от проспекта Академика Сахарова до улицы Академика Парина;
- Экспо-бульваре – от въезда на территорию «Екатеринбург-Экспо» до Новосинарского бульвара;
- Новосинарском бульваре – от Экспо-бульвара до улицы Универсиады;
- улице 100-летия УрФУ – от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;
- Универсиады – от Экспо-бульвара до бульвара Новосинарского.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».