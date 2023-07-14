В Екатеринбурге из-за Международного фестиваля университетского спорта перекроют дороги

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 8 по 19 августа пройдет Международный фестиваль университетского спорта. В связи с проведением мероприятия в городе перекроют дороги.С 00:00 14 августа до 23:59 2 сентября будет закрыто движение автотранспорта (за исключением аккредитованного организаторами фестиваля) на следующих участках:- по Экспо-бульвару – от въезда на территорию«Екатеринбург-Экспо» до Новосинарского бульвара;- по Новосинарскому бульвару – от Экспо-бульвара до улицы Универсиады;- по улице 100-летия УрФУ – от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;- по улице Универсиады – от Экспо-бульвара до Новосинарского бульвара.С 00:00 26 августа до 23:59 30 августа будут перекрыты:- проезд вдоль Центра художественной и эстетической гимнастики – от улицы Любви до Нескучной;- бульвар Гармонии – от улицы Лучистой до Золотистого бульвара.По улице Чкалова – от проспекта Академика Сахарова до улицы Академика Парина – движение автотранспорта будет закрыто с 00:00 19 августа до 23:59 28 августа.Также с 00:00 17 августа до 23:59 30 августа будет закрыто движение транспорта по улице Николая Никонова – вдоль дома № 18 по Николая Никонова до переулка Красного.С 10 августа по 2 сентября будет запрещена остановка и стоянка транспорта на участках:- в переулке Красном – от улицы Николая Никонова до Челюскинцев;- на улице Николая Никонова – от Дворца игровых видов спорта до улицы Челюскинцев;- на улице Николая Никонова – от переулка Красного до улицы Царской;- на улице Мельковской – от улицы Василия Ерёмина до переулка Красного;- на улице Василия Ерёмина – от переулка Красного до улицы Братьев Быковых;- на улице Лучистой – от улицы Любви до улицы Нескучной;- на Экспо-бульваре – от въезда на территорию «Екатеринбург-Экспо» до Новосинарского бульвара;- на Новосинарском бульваре – от Экспо-бульвара до улицы Универсиады;- на улице 100-летия УрФУ – от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;- на улице Универсиады – от Экспо-бульвара до Новосинарского бульвара;- на улице Чкалова – от улицы Академика Парина до проспекта Академика Сахарова;- в проезде вдоль дома № 37 по проспекту Академика Сахарова.Также с 07:00 до 23:00 с 16 августа по 2 сентября будет ограничено движение грузового транспорта на улицах:- Лучистой – от Счастливой до Нескучной;- Чкалова – от проспекта Академика Сахарова до улицы Академика Парина;- Экспо-бульваре – от въезда на территорию «Екатеринбург-Экспо» до Новосинарского бульвара;- Новосинарском бульваре – от Экспо-бульвара до улицы Универсиады;- улице 100-летия УрФУ – от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;- Универсиады – от Экспо-бульвара до бульвара Новосинарского.