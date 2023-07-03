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Подписано распоряжение о проведении в Екатеринбурге Международного фестиваля университетского спорта
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге.
Документ закрепляет даты основных этапов Международного фестиваля университетского спорта. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 16 августа по 2 сентября. Встречать делегации будут с 16 по 17 августа, а первые тренировки команд пройдут с 17 по 18 августа. Сами соревнования будут проходиться с 19 по 31 августа.
Спортивная программа включает в себя соревнования по 14 видам спорта. По итогам будут разыграны 193 комплекта медалей. Чтобы обеспечить комфортные условия проживания для участников, подготовлены общежития, а также медицинские и общественные центры деревни Международного фестиваля университетского спорта.
Документ закрепляет даты основных этапов Международного фестиваля университетского спорта. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 16 августа по 2 сентября. Встречать делегации будут с 16 по 17 августа, а первые тренировки команд пройдут с 17 по 18 августа. Сами соревнования будут проходиться с 19 по 31 августа.
Спортивная программа включает в себя соревнования по 14 видам спорта. По итогам будут разыграны 193 комплекта медалей. Чтобы обеспечить комфортные условия проживания для участников, подготовлены общежития, а также медицинские и общественные центры деревни Международного фестиваля университетского спорта.
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