Подписано распоряжение о проведении в Екатеринбурге Международного фестиваля университетского спорта

Анна Баттараева © Вечерние ведомости

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге.Документ закрепляет даты основных этапов Международного фестиваля университетского спорта. Фестиваль пройдет в Екатеринбурге с 16 августа по 2 сентября. Встречать делегации будут с 16 по 17 августа, а первые тренировки команд пройдут с 17 по 18 августа. Сами соревнования будут проходиться с 19 по 31 августа.Спортивная программа включает в себя соревнования по 14 видам спорта. По итогам будут разыграны 193 комплекта медалей. Чтобы обеспечить комфортные условия проживания для участников, подготовлены общежития, а также медицинские и общественные центры деревни Международного фестиваля университетского спорта.