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Первоуральский «Водоканал» оштрафуют за грязную воду
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Роспотребнадзор подвергнет административной ответственности первоуральский МУП «Водоканал» из-за некачественной воды в квартирах первоуральцев. Это следует из ответа ведомства местному жителю, который поделился им с «Вечерними ведомостями».
Напомним, что в июле в Первоуральске из кранов в квартирах пошла очень грязная вода. Позже стало известно, что в нескольких районах вода не соответствует санитарно-биологическим нормам.
Напомним, что в июле в Первоуральске из кранов в квартирах пошла очень грязная вода. Позже стало известно, что в нескольких районах вода не соответствует санитарно-биологическим нормам.
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