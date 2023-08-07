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Уральские врачи восстановили кости черепа мужчины при помощи 3D-импланта
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Нейрохирурги горбольницы №1 в Нижнем Тагиле спасли 33-летнего мужчину, который получил в ДТП переломы свода и основания черепа. Врачи восстановили кости черепа мужчины при помощи 3D-моделируемого импланта.
В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, из-за которой в значительной степени была утрачена костная ткань свода черепа. Воссоздать ее помогла реконструкция имплантом из титановой сетки.
Имплант был сконструирован в Екатеринбурге при помощи виртуального моделирования и полимерной 3D-модели нужных участков костей по индивидуальному заказу. Нейрохирурги успешно установили имплант пациенту в ходе операции по ОМС. Так, удалось максимально восстановить анатомию черепа, обеспечить защиту головного мозга от внешних повреждений и устранить косметический дефект. Пациент вернулся к полноценной жизни через 10 дней после хирургического лечения.
В департаменте информполитики Свердловской области рассказали, что мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, из-за которой в значительной степени была утрачена костная ткань свода черепа. Воссоздать ее помогла реконструкция имплантом из титановой сетки.
Имплант был сконструирован в Екатеринбурге при помощи виртуального моделирования и полимерной 3D-модели нужных участков костей по индивидуальному заказу. Нейрохирурги успешно установили имплант пациенту в ходе операции по ОМС. Так, удалось максимально восстановить анатомию черепа, обеспечить защиту головного мозга от внешних повреждений и устранить косметический дефект. Пациент вернулся к полноценной жизни через 10 дней после хирургического лечения.
«Методику имплантации нейрохирурги Нижнего Тагила освоили около пяти лет назад и за это время успешно выполнили несколько вмешательств. Это обеспечивает доступность широкого спектра специализированной медицинской помощи на базе межмуниципального центра и позволяет снизить временные и финансовые затраты пациентов в сравнении с направлением их в областные центры»,
– отметил главный врач ГБ № 1 Нижнего Тагила Александр Павловских.
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