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Суд в Екатеринбурге не стал осуждать мужчину, обругавшего школьника в шапке с буквой Z
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Ирина Цыбульская прекратила уголовное дело в отношении мужчины, который обругал школьника в шапке с буквой Z. Судья назначила Александру Неустроеву судебный штраф в размере 7000 рублей.
Отметим, что судебный штраф (не путать с уголовным штрафом, назначаемым в рамках приговора) – это мера уголовно-правового характера, которая может быть назначена при совершении нетяжких преступлений в случае раскаяния или заглаживания вины подсудимым. Судебный штраф не является уголовным наказанием, и гражданин, которому он назначен, не считается судимым. Однако в случае неуплаты штрафа, обвиняемый может быть подвергнут уже полноценному уголовному наказанию.
Судья вынесла решение о прекращении уголовного дела с назначением Неустроеву судебного штрафа еще 9 июля, однако известно об этом стало только вчера. Решение не было обжаловано сторонами и вступило в законную силу.
Напомним, что 57-летний Александр Неустроев 21 апреля у одного из домов на улице Волгоградской в Екатеринбурге выругался на мальчика в шапке с буквой Z. Сначала было возбуждено административное дело о мелком хулиганстве (20.1 КоАП). Но после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с угрозой применения насилия по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы), а административное дело прекратили. Неустроева задержали полицейские и ОМОН, однако впоследствии следователи СК не стали избирать ему меру пресечения, связанную с лишением свободы.
Отметим, что судебный штраф (не путать с уголовным штрафом, назначаемым в рамках приговора) – это мера уголовно-правового характера, которая может быть назначена при совершении нетяжких преступлений в случае раскаяния или заглаживания вины подсудимым. Судебный штраф не является уголовным наказанием, и гражданин, которому он назначен, не считается судимым. Однако в случае неуплаты штрафа, обвиняемый может быть подвергнут уже полноценному уголовному наказанию.
Судья вынесла решение о прекращении уголовного дела с назначением Неустроеву судебного штрафа еще 9 июля, однако известно об этом стало только вчера. Решение не было обжаловано сторонами и вступило в законную силу.
Напомним, что 57-летний Александр Неустроев 21 апреля у одного из домов на улице Волгоградской в Екатеринбурге выругался на мальчика в шапке с буквой Z. Сначала было возбуждено административное дело о мелком хулиганстве (20.1 КоАП). Но после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с угрозой применения насилия по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы), а административное дело прекратили. Неустроева задержали полицейские и ОМОН, однако впоследствии следователи СК не стали избирать ему меру пресечения, связанную с лишением свободы.
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