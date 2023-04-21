Возрастное ограничение 18+
Полиция и ОМОН задержали мужчину, выругавшегося на школьника в шапке с буквой Z в Екатеринбурге
Общество
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Екатеринбурге задержали мужчину, который выругался на мальчика в шапке с буквой Z. К задержанию привлекли бойцов ОМОН.
Инцидент с ребенком произошел 21 апреля у одного из домов на улице Волгоградской в Екатеринбурге. После публикации видео с камеры домофона в СМИ, ситуацией сразу заинтересовались полиция и СК. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по установленным обстоятельствам в рамках проверки.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что мужчину 1966 года рождения задержали вечером 24 апреля и доставили в отдел полиции. Во время допроса задержанный признался в содеянном и раскаялся.
Как добавили в пресс-службе свердловского главка полиции, мужчину вычислили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и коллеги из УМВД по Екатеринбургу, а к операции по задержанию привлекли бойцов ОМОН региональной Росгвардии.
Задержанный ранее работал в строительной отрасли, на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет. Сейчас продолжается проведение проверочных мероприятий. По какой статье проводится проверка, неизвестно.
Инцидент с ребенком произошел 21 апреля у одного из домов на улице Волгоградской в Екатеринбурге. После публикации видео с камеры домофона в СМИ, ситуацией сразу заинтересовались полиция и СК. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по установленным обстоятельствам в рамках проверки.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что мужчину 1966 года рождения задержали вечером 24 апреля и доставили в отдел полиции. Во время допроса задержанный признался в содеянном и раскаялся.
Как добавили в пресс-службе свердловского главка полиции, мужчину вычислили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и коллеги из УМВД по Екатеринбургу, а к операции по задержанию привлекли бойцов ОМОН региональной Росгвардии.
Задержанный ранее работал в строительной отрасли, на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет. Сейчас продолжается проведение проверочных мероприятий. По какой статье проводится проверка, неизвестно.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Житель Ревды отправится в колонию за похищение женщины, угон автомобиля и изнасилование
21 апреля 2023
21 апреля 2023
Глава СКР поручил возбудить уголовное дело после инцидента с подростками в Артемовском
19 апреля 2023
19 апреля 2023