Полиция и ОМОН задержали мужчину, выругавшегося на школьника в шапке с буквой Z в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге задержали мужчину, который выругался на мальчика в шапке с буквой Z. К задержанию привлекли бойцов ОМОН.Инцидент с ребенком произошел 21 апреля у одного из домов на улице Волгоградской в Екатеринбурге. После публикации видео с камеры домофона в СМИ, ситуацией сразу заинтересовались полиция и СК. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по установленным обстоятельствам в рамках проверки.В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что мужчину 1966 года рождения задержали вечером 24 апреля и доставили в отдел полиции. Во время допроса задержанный признался в содеянном и раскаялся.Как добавили в пресс-службе свердловского главка полиции, мужчину вычислили сотрудники уголовного розыска ОП №4 и коллеги из УМВД по Екатеринбургу, а к операции по задержанию привлекли бойцов ОМОН региональной Росгвардии.Задержанный ранее работал в строительной отрасли, на учете у психиатра не состоит, судимостей не имеет. Сейчас продолжается проведение проверочных мероприятий. По какой статье проводится проверка, неизвестно.